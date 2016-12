POL-HWI: Polizei stellt nach Zeugenhinweis Tatverdächtige eines Diebstahls und Tankbetruges

Grevesmühlen (ots) - Die Polizei aus Grevesmühlen konnte am Dienstagmittag dank einer sehr aufmerksamen Zeugin einen Ladendieb stellen, der gleichzeitig verdächtig ist, einen Tankbetrug begangen zu haben. Nachdem eine Zeugin den Tatverdächtigen beim Diebstahl vor einem Bekleidungsgeschäft von Boltenhagen beobachtete, lief sie hinterher und konnte dem Dieb und einer Kumpanin die Sachen wieder abnehmen. Da sie anschießend umgehend die Polizei informierte und auch das Kennzeichen des BMW, mit dem die beiden Tatverdächtigen flüchteten, mitteilte, konnte eine Streifenwagenbesatzung den Pkw auf der Landesstraße 03 zwischen Klütz und Grevesmühlen stoppen. Im Fahrzeug saßen eine 23-Jährige und ein 26-Jähriger mit einem Kleinkind. Bei der Inaugenscheinnahme des Pkw konnten weitere Bekleidungsstücke aus einem Discounter sowie Benzinkanister sichergestellt werden. Aufgrund der Benzinkanister überprüfte die Polizei einen möglichen Tatzusammenhang zu einem Tankbetrug am Dienstagvormittag in Grevesmühlen und konnte eine Übereinstimmung feststellen. Die beiden Tatverdächtigen sind der Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt. Die Ermittlungen wegen des Ladendiebstahls in Boltenhagen sowie wegen des Tankbetruges in Grevesmühlen laufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell