POL-LWL: Jugendliche sollen vier Autos gestohlen haben

Lübz/Ludwigslust (ots) - Zwei 16 Jahre alte Jugendliche stehen im Verdacht, in den vergangen zwei Tagen insgesamt vier Autos im Landkreis Ludwigslust- Parchim gestohlen zu haben. So sollen die beiden Verdächtigen in der Nacht zum Montag in Lübz einen PKW Opel sowie einen Geländewagen entwendet haben, mit denen sie Spritztouren unternahmen. Während eines der beiden Autos am Montag nur wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt entdeckt wurde, stellte die Polizei den Geländewagen auf der B 191 zwischen Parchim und Rom sicher. Zudem wird den beiden Jugendlichen vorgeworfen, einen VW Golf in der Nacht zum Sonntag in Techentin bei Ludwigslust gestohlen zu haben. Offenbar sind die beiden Verdächtigen damit nach Lübz gefahren, um dort weitere Diebstähle zu begehen. Nach einem vierten Diebstahl am Montagmittag konnten die beiden aus dem Landkreis stammenden Verdächtigen von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Sie hatten am späten Vormittag in Lübz einen Kleintransporter gestohlen und waren damit geflüchtet. Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei die beiden Beschuldigten rund 10 Kilometer vom Tatort entfernt bei Kritzow mit dem gestohlenen Auto fassen. Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern noch an.

