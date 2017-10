POL-LWL: Mann starb im Teich

Lübtheen (ots) - In einem Ortsteil von Lübtheen ist am Montag ein 57-jähriger Mann in einem Teich umgekommen. Ein Familienmitglied fand die Leiche des Mannes am Morgen im Teich seines Privatgrundstücks. Der Notarzt konnte wenig später nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einem Unglücksfall aus, der sich offenbar bereits in der Nacht zum Montag ereignet hat. Ob der Mann am Ufer des kleinen Teiches abgerutscht oder ein akutes gesundheitliches Problem beim 57-Jährigen der auslösende Grund war, ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

