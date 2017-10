POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer kam von Straße ab

Plau am See (ots) - Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntagmorgen in Plau mit seinem PKW von der Straße abgekommen und in den angrenzenden Graben gefahren. Der aus der Region stammende 20-jährige Fahrer hatte auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen BMW verloren. Dabei entstand an dem Unfallfahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei beim unverletzten Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille fest. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Er wurde zur Blutprobenentnahme gebracht, sein Führerschein ist sichergestellt worden.

