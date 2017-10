POL-LWL: Auto in Plau gestohlen

Plau am See (ots) - In Plau am See haben unbekannte Täter zwischen Mittwoch und Samstag einen grauen VW Muliuvan gestohlen. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz im Bereich einer Klinik im Millionenweg. Der Zeitwert des 10 Jahre alten Kleinbusses wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) fahndet nun nach dem Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen WK- AM 11 und bittet um Hinweise zu dessen Verbleib.

