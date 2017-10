POL-LWL: Schuppen abgebrannt

Peckatel (ots) - In Peckatel ist am Samstagnachmittag ein etwa 20 Quadratmeter großer Holzschuppen niedergebrannt. Der dabei entstandene Schaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hundert Euro belaufen. Vermutlich hat Tage zuvor verwendete Holzkohle, in der sich offenbar noch Glutreste befanden das Feuer ausgelöst. Die erkaltet geglaubte Holzkohle wurde in dem Schuppen zwischengelagert. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen.

