POL-LWL: Mann stürzte von Hausdach

Redefin (ots) - Bei der Montage einer hölzernen Dachkonstruktion ist am Samstagnachmittag in Redefin ein 40-jähriger Arbeiter abgestürzt. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Offenbar ist der 40-Jährige vom Dachbalken eines im Bau befindlichen Hauses abgerutscht und ca. drei Meter in die Tiefe gestürzt. Offensichtlich zog sich der Verunglückte dabei Rückenverletzungen zu. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks aufgenommen.

