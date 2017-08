POL-LWL: Betrunkener Autofahrer rammte Schutzplanke und verschwand

Goldberg (ots) - Ein betrunkener Autofahrer war am späten Dienstagabend in Goldberg nach einer Karambolage mit einer Schutzplanke geflüchtet. Der 47-Jährige Fahrer konnte nach einem Zeugenhinweis wenig später im benachbarten Wendisch Waren gestellt werden. Bei der Kontrolle wies der aus Hamburg stammende Autofahrer einen Atemalkoholwert von 2,76 Promille auf. Er gab schließlich zu, vor Fahrtantritt mehrere Flasche Bier sowie mehrere Schnäpse getrunken zu haben. Ein LKW- Fahrer wurde kurz vor Mitternacht auf den Autofahrer aufmerksam. So soll der 47-Jährige beim Abbiegen auf die B 192 seitlich mit einer Schutzplanke kollidiert und dann ohne anzuhalten davongefahren sein. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei, die den betrunkenen Unfallflüchtigen wenig später in seinem Geländewagen stellten. Von dem Zusammenstoß mit der Schutzplanke will der beschuldigte Autofahrer angeblich nichts bemerkt haben. Die Polizei konnte jedoch mehrere Spuren und Beweismittel sichern. Gegen den mutmaßlichen Unfallfahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt, zudem ist Blutprobenentnahme bei ihm durchgeführt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell