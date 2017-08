POL-LWL: Lenkrad und Armaturenbrett aus PKW gestohlen

Brüel (ots) - Aus einem parkenden PKW in Brüel haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag das Lenkrad sowie die Armaturentafel entwendet. Die Diebe brachen den auf einem Grundstück abgestellten BMW zuvor unbemerkt auf. Der Eigentümer bemerkte am Dienstagmorgen den Diebstahl und informierte die Polizei. Hinweise zu den Tätern bzw. zum Verbleib des Diebesgutes liegen derzeit nicht vor. Bei dem Vorfall ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Straße des Friedens ereignet hat.

