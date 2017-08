POL-LWL: Einbruch in Tennishalle

Parchim (ots) - Bei einem Einbruch in eine Tennishalle in Parchim haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Zudem plünderten die Einbrecher die Kaffeekasse, die sie beim Durchwühlen von Schränken fanden. Wie sich herausstellte, zerschlugen die Täter zunächst eine Scheibe im Eingangsbereich des Gebäudes in der Ziegendorfer Chaussee und gelangen anschließend in die Tennishalle. Die Kriminalpolizei sicherte am Montag Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden müssen. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

