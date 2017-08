POL-LWL: Autofahrer nach Alkoholfahrt gestellt- besorgte Zeugen informierten die Polizei

Sternberg (ots) - Die Polizei in Sternberg ermittelt jetzt gegen einen 57-jährigen Mann, der am Samstagabend im alkoholisierten Zustand mit dem Auto gefahren sein soll. Zeugenaussagen zufolge soll der 57-jährige Mann in auffälliger Schlangenlinienfahrt zwischen Holzendorf und Dabel unterwegs gewesen und dabei teils auch gefährlich in den Gegenverkehr geraten sein. Ein besorgter Autofahrer rief daraufhin die Polizei und folgte dem Wagen des 57-Jährigen bis nach Sternberg. Auf der Fahrt dorthin soll er mit seinem Auto sogar von der Straße abgekommen und kurzzeitig auf einem Gehweg gefahren sein. Eintreffende Polizeibeamte stellten den mutmaßlichen Alkoholfahrer wenig später an seiner Wohnadresse fest. Er wies zu diesem Zeitpunkt einen Atemalkoholwert von 2,48 Promille auf. Die Polizei brachte den Fahrer daraufhin zur Blutprobenentnahme und beschlagnahmte in diesem Zusammenhang trotz Widerspruchs seinen Führerschein. Zudem wurde gegen den 57-Jährigen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.

