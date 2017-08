POL-LWL: Schwelbrand in Milchviehanlage richtete Sachschaden an

Lübz (ots) - Ein Schwelbrand in einer Milchviehanlage in Vietlübbe hat am frühen Sonntagmorgen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Der Brand war im Bereich eines Warmwasserboilers ausgebrochen und hatte bereits umliegendes Dämmmaterial erfasst. Zum Ausbruch eines offenen Feuers kam es nicht. Mehrere Feuerwehren aus der Region kamen zum Einsatz. Mit einem Feuerlöscher konnte der Schwelbrand gelöscht werden. Zu Schäden an dem betreffenden Gebäude kam es nicht. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell