POL-LWL: Chemische Reaktion vermutlich Ursache für brennenden Autoanhänger

Parchim (ots) - Auf einem Privatgrundstück in Parchim (Ostring) ist am frühen Sonntagmorgen ein PKW- Anhänger in Brand geraten. Dabei wurde der Anhänger, der in einem Carport stand war, beschädigt. Wie sich herausstellte, war der Anhänger mit Tapetenresten, Tapetenkleber und anderen Lösungsmitteln beladen. Vermutlich hat die Kombination aus verschiedenen vermischten Lösungsmitteln und Substanzen eine chemische Reaktion hervorgerufen, die die Ladung in Brand setzte. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr haben Polizisten die Flammen mit einem Feuerlöscher weitgehend löschen können. Der entstandene Sachschaden wird ca. 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell