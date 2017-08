POL-LWL: Mädchen von Hund angefallen

Pampow (ots) - In Pampow ist am Samstagvormittag ein achtjähriges Mädchen von einem Hund gebissen worden. Das Opfer kam daraufhin mit einer Verletzung am Arm ins Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Mädchen mit einem Fahrrad unterwegs, als es von einem angeleinten Labrador- Mischling auf Radweg angegriffen wurde. Die Achtjährige stürzte daraufhin. Warum der Hundeführer den Vorfall nicht verhindern konnte, ist derzeit noch unklar. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Zudem wird die Polizei das zuständige Ordnungsamt über den Vorfall informieren, da aus Sicht der Polizei ein Verstoß gegen die Hundehalterverordnung vorliegt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell