POL-LWL: Polizei bittet um Hinweise zu Graffiti- Schmierereien

Hagenow (ots) - Nachdem bereits am Wochenende mehrere Wände einer Schule in Hagenow mit Graffitis beschmiert worden waren (wir informierten), sind der Polizei am Mittwoch weitere Farbschmierereien gemeldet worden. In der Möllner Straße besprühten Unbekannte mit schwarzer Farbe die Fassade einer Turnhalle mit so genannten Tag's. Ebenfalls betroffen waren eine Garage und die Fassade eines Wohnhauses in der Hagenstraße. Die Kriminalpolizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) prüft einen Zusammenhang aller Vorfälle und bittet um Hinweise. Es wird in allen Fällen wegen Sachschädigung ermittelt.

