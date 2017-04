POL-LWL: Dreister Diebstahl unterm Carport

Warsow (ots) - In Warsow haben unbekannte Täter am Donnerstag auf einem Privatgrundstück einen PKW aufgebrochen. Aus dem Wagen, der unter dem Grundstückscarport stand, stahlen die Unbekannten das Navigationsgerät. Zudem demontieren die Diebe am Fahrzeug alle vier Räder und nahmen diese anschließend mit. Der derzeit geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu dieser Tat, die sich im Gartenweg ereignete hat, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

