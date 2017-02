POL-LWL: Fußgänger von Auto erfasst

Boizenburg (ots) - In Boizenburg ist am Freitagmorgen ein Fußgänger von einem PKW erfasst worden. Das 79-jährige Unfallopfer erlitt dabei eine Kopfverletzung und musste anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Mann gegen 06:30 Uhr in der Bahnhofstraße von einem abbiegenden Auto erfasst, dessen Fahrer den Fußgänger offenbar übersehen hatte. Allerdings dauern die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch an.

