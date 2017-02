POL-LWL: Wildunfall mit Hirschkuh- Totalschaden am Unfallauto

Groß Godems (ots) - Ein Wildunfall am Freitagmorgen zwischen Groß Godems und Parchim hat einen wirtschaftlichen Totalschaden an einem Auto verursacht. Nach Angaben des 29-jährigen Autofahrers wechselte gegen 05:45 Uhr eine Hirschkuh plötzlich die Straße, worauf es zum Zusammenstoß kam. Während der Autofahrer den Zusammenprall unverletzt überstand, verendete das Tier noch an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell