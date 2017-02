POL-LWL: Verkehrsunfall offenbar unter Alkoholeinfluss verursacht

Wittenburg (ots) - Ein augenscheinlich alkoholisierter Autofahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend in Wittenburg leicht verletzt. Der 59-Mann kam mit seinem Auto auf der Landesstraße 04 nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und fuhr anschließend mit dem Wagen in einen angrenzenden Straßengraben. Der Autofahrer gab vor Ort zu, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest kam jedoch nicht zustande. Ein Krankenwagen brachte den leicht verletzten Autofahrer später zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Die Polizei nahm gegen den 59-Jährigen eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs auf und stellte seinen Führerschein sicher.

