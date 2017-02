POL-LWL: Wildwechsel auf der B 5- Auto hat vermutlich Wolf angefahren

Picher (ots) - Ein Auto hat am Mittwoch auf der Bundesstraße 05 bei Picher vermutlich einen Wolf angefahren. Das Tier lief nach dem Vorfall weiter und konnte nicht gefunden werden. Am PKW entstand kein Sachschaden. Der Fahrer des betreffenden Wagens hatte die Polizei über diesen Vorfall informiert. Seiner Auffassung nach, handelte es sich dabei um einen Wolf, der plötzlich über die Straße lief. Passende Pfotenabdrücke konnten am Ort des Geschehens im Schnee festgestellt werden. Die Polizei verständigte daraufhin das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) informiert.

