POL-LWL: Polizei warnt vor Taschendieben in Einkaufsmärkten

Wittenburg/ Zarrentin (ots) - In Einkaufsmärkten in Westmecklenburg haben Taschendiebe jeweils Geldbörsen gestohlen. In einem Wittenburger Discounter wurde einer Kundin am Dienstagnachmittag während des Einkaufens ihr Portmonee mit persönlichen Papieren aus der Handtasche entwendet. Ebenfalls am Dienstagnachmittag wurde eine Frau in einem Zarrentiner Lebensmittelmarkt bestohlen. Aus einem am Einkaufwagen hängenden Beutel entwendeten unbekannte Taschendiebe die Geldbörse der Frau, in der sich Bargeld und Papiere befanden. Es entstand jeweils ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls, ein möglicher Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft. Zum Schutz vor solchen Taschendiebstählen rät die Polizei, niemals Handtaschen oder Geldbörsen aus den Augen zu lassen und sie deshalb nicht in den Einkaufswagen zu legen oder sie dort anzuhängen. Zudem sollten Handtaschen prinzipiell vor dem Körper getragen werden.

