POL-LWL: Hoher Sachschaden bei Zusammenstoß zweier Autos

Lübz (ots) - Missachtung der Vorfahrt war vermutlich die Ursache für einen Zusammenstoß zweier Autos am Dienstagabend in Lübz. Beide Autofahrerinnen überstanden den Verkehrsunfall unverletzt, jedoch wurden ihre Fahrzeuge erheblich beschädigt. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf über 20.000 Euro. Beide Autos mussten anschließend abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Ursache des Unfalls, der sich kurz nach 20 Uhr in der Plauer Chaussee ereignet hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell