POL-LWL: Zwei Autofahrerinnen bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigslust (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am Dienstagnachmittag in Karstädt beide Autofahrerinnen verletzt worden. Ihre PKW stießen an einer Kreuzung in der Ortslage zusammen, die Polizei geht von einem Vorfahrtsfehler aus. Während die eine Fahrerin mit einer Beinverletzung ins Krankenhaus gebracht werden musste, verletzte sich die andere Frau leicht an der Hand. An den Unfallautos (beides Peugeot) entstand jeweils Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

