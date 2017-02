POL-LWL: Uhren und Schmuck bei Einbruch gestohlen

Neustadt- Glewe (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neustadt- Glewe haben unbekannte Täter am Dienstagabend Uhren und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Zuvor drangen die Einbrecher gewaltsam durch die Terrassentür in das Haus in der Straße "Zum Femermann" ein und durchsuchten dort mehrere Schränke. Die Tatzeit kann zwischen 17:30 und 18:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei sicherte am Abend mehrere Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Zudem verfolgte im Zuge der Fahndung ein Fährtenhund der Polizei die Spur der Einbrecher, die wenige Meter weiter an einem unbefestigten Weg endete. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

