POL-LWL: 11 Glätteunfälle in der Nacht

Ludwigslust- Parchim (ots) - Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen 06 Uhr registrierte die Polizei auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust- Parchim insgesamt 11 Glätteunfälle. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Allein vier Unfälle ereigneten sich auf der BAB 24. Zu einem LKW- Unfall mit zwei Leichtverletzten am Autobahnkreuz Schwerin (wir informierten) laufen derzeit noch die Bergungsmaßnahmen. Bei einem Autounfall auf der BAB 24 nahe Parchim entstand erheblicher Sachschaden. Ein Autofahrer soll Zeugenaussagen zufolge auf rutschiger Fahrbahn bei Tempo 130 die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Das Auto prallte anschließend gegen die Mittelschutzplanke und kam in weiterer Folge im Graben zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Zwei weitere Glätteunfälle mit Sachschäden ereigneten sich auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow. Auf der BAB 14 bei Grabow rutschte ein Laster in den Graben. Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Laster wurde am Dienstagvormittag geborgen.

Weitere Glätteunfälle in der Region, bei denen es zu Sachschäden kam, ereigneten sich in Goldberg, Plau, zwischen Stralendorf und Groß Rogahn, in Wittenburg, Hagenow, Zarrentin und Neu- Kaliß.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell