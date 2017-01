POL-LWL: Nach LKW- Unfall auf BAB 24- Verkehr wird einspurig vorbeigeleitet

Wöbbelin/ Neustadt- Glewe (ots) - Nach einem LKW- Unfall am Dienstagmorgen auf der BAB 24 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und Neustadt- Glewe wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen war kurz nach 04 Uhr ein überholender Laster auf rutschiger Straße außer Kontrolle geraten und gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Dabei wurden Fahrer als auch Beifahrer des LKW leicht verletzt. Beide kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Beim Aufprall des LKW wurde der Fahrzeugtank beschädigt, sodass Kraftstoff auslief. Eine Spezialfirma will den restlichen Kraftstoff nun umpumpen, bevor der Laster endgültig geborgen werden kann. Um Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle zu vermeiden, werden Autofahrer gebeten, die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin bereits an der Anschlussstelle Wöbbelin zu verlassen und die südliche Umleitungsstrecke zur Anschlussstelle Neustadt- Glewe zu nutzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell