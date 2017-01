POL-LWL: 10.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß zweier Autos

Crivitz (ots) - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos entstand am späten Montagvormittag in Crivitz ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer eines Mercedes beim Linksabbiegen in der Parchimer Straße offenbar die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos missachtet. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell