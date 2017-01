POL-LWL: Zwei Autofahrer unter Drogenverdacht

Plau/ Goldberg (ots) - Am Montagvormittag zog die Polizei Autofahrer bei Plau und Goldberg aus dem Verkehr, bei denen jeweils der Verdacht besteht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Gegen 08:30 Uhr stoppte die Polizei auf der B 191 bei Plau das Auto eines 33-jährigen Mannes. Ein anschließender Drogenvortest bei dem Fahrer reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Ebenfalls positiv fiel ein Drogenvortest bei einem 29-jährigen Fahrer aus, den die Polizei etwa drei Stunden später in Goldberg kontrollierte. In beiden Fällen brachten die Polizisten die Autofahrer anschließend zur Blutprobenentnahme. Zudem nahmen die Beamten Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung gegen sie auf.

