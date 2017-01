POL-LWL: Ladendieb durch Zeugen gestellt

Parchim (ots) - In Parchim haben zwei Zeugen am Samstag einen Ladendieb auf frischer Tat gestellt und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 21-Jährige hatte zuvor Lebensmittel in seinen Rucksack verstaut und wollte daraufhin den Lebensmittelmarkt in der Weststadt verlassen. Als eine Verkäuferin den Mann daraufhin ansprach, schubste er sie beiseite und wollte flüchten. Die Verkäuferin rief um Hilfe, worauf zwei Kunden des Geschäftes den 21-jährigen mutmaßlichen Dieb stellten. Die Polizei kam daraufhin zum Einsatz, die die Personalien des Beschuldigten aufnahm und eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls gegen den aus Parchim stammenden Mann aufnahm.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell