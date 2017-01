POL-LWL: Handy und Geldbörse aus Auto gestohlen

Brüel (ots) - Bei einem Autoaufbruch in Brüel haben unbekannte Täter am Donnerstagabend ein Handy sowie eine Geldbörse gestohlen. Dabei entstand ein derzeit geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 500 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 18:30 und 19:45 Uhr in der Schmiedestraße. Unbekannte hatten dort die Seitenscheibe eines parkenden PKW VW eingeschlagen und den Innenraum des Fahrzeuges durchwühlt. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) nahm eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf und bittet nun um Hinweise zu diesem Vorfall.

