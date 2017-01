POL-LWL: Mehrere Einbrüche im Bereich Sternberg

Sternberg (ots) - Am Mittwochnachmittag wurden im Bereich Sternberg drei Einbrüche angezeigt.

Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle in Tempzin wurden etwa 60 Meter Kupferkabel von Solarmodulen gestohlen. Hierzu drangen die Täter gewaltsam durch das Hallentor ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 11.01.2017 19:00 Uhr und 25.01.2017 15:30 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

In Brüel sind unbekannte Täter gewaltsam durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus eingedrungen und entwendeten einen Fernseher, einen DVD-Player, eine Playstation 4, einen Laptop und Bargeld. Der Zeitraum liegt zwischen Dienstag 12:00 Uhr und Mittwoch 16:30 Uhr. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen.

Auch in Cambs brachen unbekannte Täter gewaltsam durch einen Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Es wurden ebenfalls Spuren am Tatort gesichert, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Ein eingesetzter Fährtenhund verfolgte eine Spur, die sich jedoch nach einigen hundert Metern verlor.

Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270), die nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um mögliche Hinweise zu den Einbrüchen.

