POL-LWL: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 321

Ludwigslust (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 321 in Pampow sind am Donnerstagmorgen drei Autofahrer verletzt worden, einer davon schwer.

Nach ersten Erkenntnissen soll eine VW-Fahrerin beim Abbiegen den im Überholvorgang befindlichen Mercedes-Benz Sprinter übersehen haben, so dass es zum Zusammenstoß kam. In der weiteren Folge kam die Frau mit ihrem PKW VW von der Straße ab und fuhr in einen Grundstückszaun. Dabei wurde die 44-Jährige schwer verletzt und musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Schwerin gebracht werden. Die beiden Insassen des PKW Mercedes-Benz wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Eine Spezialfirma kam zum Einsatz, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. An der Unfallstelle war die Straße vorübergehend voll gesperrt. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von über 20.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell