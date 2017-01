POL-LWL: Flüchtiger Autofahrer auf der BAB 24 gestoppt- Auto in Hamburg gestohlen

Ratzeburg/ Parchim (ots) - Der in der Nacht zum Mittwoch bei einer Flucht vor der Polizei auf der BAB 24 benutzte PKW Nissan Juke (wir informierten) ist kurz zuvor in Hamburg gestohlen worden. Das haben die Ermittlungen der Kripo Parchim ergeben. Vermutlich wollte der durch die Polizei vorläufig festgenommene 23-jährige Fahrer das Auto nach Polen bringen. Er wurde nach gefährlicher und rasanter Flucht nahe Parchim von der Polizei gestoppt. Im Zuge seiner 90 Kilometer langen Flucht, die bei Talkau nach einem Anhalteversuch einer Streifenwagenbesatzung aus Schleswig- Holstein ihren Ursprung nahm und bei Groß Godems endete, provozierte der 23-Jährige zwei Verkehrsunfälle mit Polizeifahrzeugen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten dauern zur Stunde noch an, er befindet sich weiterhin im Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell