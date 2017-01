POL-LWL: Bauwerkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen

Sternberg (ots) - Aus einem im Umbau befindlichen Wohnhaus in Sternberg haben unbekannte Täter verschiedenes Bauwerkzeug im Gesamtwert von ca. 700 Euro gestohlen. Die Tat, die sich zwischen dem 13. und dem 14. Januar ereignete, wurde gestern angezeigt. Den Angaben zufolge stahlen die Täter aus dem Haus in der Straße "Rittersitz" unter anderem eine Schubkarre, zwei Baustrahler, ein Heizgerät und eine gefüllte Werkzeugkiste. Offenbar haben die Täter das Diebesgut mit der gestohlenen Schubkarre abtransportiert. In das Haus waren die Diebe durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster eingedrungen. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise.

