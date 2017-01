POL-LWL: Einbrecher gestört

Lübtheen (ots) - Zwei Einbrecher sind am späten Dienstagabend in Lübtheen beim Einbruch in ein Frisörgeschäft gestört worden. Eine Anwohnerin hatte kurz nach 22 Uhr Geräusche wahrgenommen und war diesen nachgegangen. Wenig später flüchteten zwei Männer aus dem Geschäft, die zu diesem Zeitpunkt bereits Wechselgeld aus der Ladenkasse gestohlen hatten. Wie sich bei der Untersuchung des Tatortes herausstellte, hatten die beiden Einbrecher zuvor die Eingangstür gewaltsam geöffnet. Die Kriminalpolizei sicherte später Spuren am Tatort. Beide Täter sollen ca. 175 bis 180 Zentimeter groß und zwischen 18 und 25 Jahre alt gewesen sein. Beide waren auffällig schlank und trugen dunkle Kapuzenpullover sowie dunkle Jogginghosen. Sie flüchteten nach der Tat in Richtung Bahnhof. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zu den Tätern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell