POL-LWL: Zwischenfall bei Abschiebung

Ludwigslust (ots) - Bei der Abschiebung einer 18-jährigen Frau nach Armenien kam es am Dienstag in Ludwigslust zu einem Zwischenfall. Die abzuschiebende Frau als auch deren Mutter drohten beim Erscheinen der Polizei und der Ausländerbehörde an der Wohnungstür damit, vom Balkon ihrer Wohnung in der fünften Etage springen zu wollen. Den eingesetzten Polizeibeamten gelang es, die beiden Frauen vom Balkon zurück in die Wohnung zu drängen. In diesem Zusammenhang griff die Mutter nach einer Glasflasche, zerschlug diese und bedrohte mit dem abgebrochenen Flaschenhals die Polizisten. Die Polizei bekam die Situation unter Kontrolle und konnte der aufgebrachten Frau den gefährlichen Gegenstand abnehmen. In dem Gerangel erlitt die Mutter Schnittverletzungen an den Händen, die später im Krankenhaus behandelt wurden. Im Anschluss verlief die Abschiebung der 18- Jährigen ohne weitere Zwischenfälle.

Die Polizei hat die Abschiebung im Auftrag der zuständigen Ausländerbehörde vollzogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell