POL-LWL: Körperliche Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung in Horst

Horst (ots) - In der Erstaufnahmeeinrichtung in Horst (Boizenburg) ist es am späten Dienstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei erlitt ein 22 Jahre alter Mann aus dem Irak Gesichtsverletzungen und eine Platzwunde am Kopf. Er wurde anschließend vor Ort medizinisch behandelt. Zeugenhinweisen zufolge soll es gegen 22:45 Uhr innerhalb der Einrichtung zu einem Handgemenge zwischen mehreren Personen gekommen sein. Die Polizei zog daraufhin mehrere Einsatzkräfte aus der Region zusammen. Vor Ort wurde dann zunächst festgestellt, dass mindestens zwei Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Mit zusätzlichen Polizeikräften aus den benachbarten Bundesländern Schleswig- Holstein und Niedersachsen brachte die Polizei die emotional aufgebrachte Stimmung unter mehreren Heimbewohnern und der Beteiligten unter Kontrolle. Im Ergebnis wurden zwei Personen in Gewahrsam genommen. Derzeit sind die genauen Hintergründe dieses Vorfalls noch nicht aufgeklärt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell