POL-LWL: Junger Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neustadt- Glewe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 38 nahe Neustadt- Glewe ist am Montag kurz vor Mitternacht ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 20-jährige Unfallfahrer kam aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW VW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Dabei entstand an seinem Fahrzeug erheblicher Sachschaden. Der schwer verletzte Fahrer wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell