POL-LWL: Keine Fahrerlaubnis- Mopedfahrer flüchtet vor Polizei

Goldberg (ots) - Am späten Montagnachmittag kam es in Goldberg zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem Kleinkraftrad. Dessen Fahrer hatte mehrfach versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Bei einem Wendemanöver des Kleinkraftrades gelang es einem Polizeibeamten schließlich, dessen Fahrer festzuhalten und seine weitere Flucht zu verhindern. Wie sich bei der anschließenden Überprüfung dann herausstellte, ist der aus der Region stammende Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn auf. Ursprünglich hatte die Polizei den Mann wegen der lärmenden Auspuffanlage an seinem Moped anhalten wollen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell