POL-LWL: Glätteunfall endete glimpflich

Plau am See (ots) - In Genvesdorf bei Ganzlin endete ein Glätteunfall am Montagvormittag für einen 69-jährigen Autofahrer glimpflich. Der Mann kam mit seinem Wagen auf überfrorener Straße in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Grundstückszaun. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand an seinem Wagen erheblicher Sachschaden.

Die Polizei warnt indes vor glatten Straßen am Morgen. Minusgrade in Nächten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder leichtem Regen können Straßen tückisch glatt werden lassen.

