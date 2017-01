POL-LWL: Computer und Bargeld aus Büro gestohlen

Sternberg (ots) - Aus einem Büro in Sternberg haben unbekannte Täter am Wochenende offenbar mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen. Zudem entwendeten die Täter aus einem Lagerraum desselben Gebäudes zwei Computer samt Bildschirme. Der Gesamtschaden wird derzeit auf über 2.000 Euro geschätzt. Dem Spurenaufkommen zufolge, drangen die Täter durch ein Kellerfenster in das Gebäude in der Brüeler Chaussee ein. Dort brachen sie anschließend mehrere Zwischentüren auf. Offenbar gingen die Einbrecher zielgerichtet vor. Der Einbruch wurde am Montagmorgen gegen 07 Uhr festgestellt, worauf die Polizei zum Einsatz kam. Der Kriminaldauerdienst erschien später zur Spurensuche am Tatort. Nun ermittelt die Polizei wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ereignet hat, nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.

