POL-LWL: Auto nicht zugelassen und versichert

Wittenburg (ots) - Bei einer Fahrzeugkontrolle auf einem Wittenburger Parkplatz stellte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mehrere Verkehrsverstöße fest. So war der Kleintransporter bereits seit November letzten Jahres nicht mehr für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Ferner waren am Fahrzeug Kennzeichen angebracht, die seit zwei Jahren ungültig sind. Im Auto wurden zudem Utensilien (Kanister, Schlauchstücke) gefunden, die zum Abzapfen von Kraftstoff geeignet sind. Die Polizei stellte das Auto des 25-jährigen Mannes sicher und nahm zunächst eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauchs auf. Zudem prüft die Polizei nun, ob der Mann mit Dieseldiebstählen in Verbindung zu bringen ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell