POL-LWL: Enkeltrickbetrügerin versuchte es bei Rentnerin

Leezen (ots) - Das hatte sich die Telefonbetrügerin sicherlich anders vorgestellt: Eine 85-jährige Rentnerin aus der Region Leezen hatte am Wochenende eine Enkeltrickbetrügerin am Telefon sofort durchschaut und ging deshalb nicht auf ihre Forderungen ein. Die Unbekannte ging mit der üblichen Masche vor und bat mehrfach um 1.000 Euro Bargeld. Bereits an der Stimme habe die 85-Jährige bemerkt, dass es nicht ihre Enkelin sei und sich deshalb nicht auf Geldforderungen der Anruferin eingelassen. Schließlich brachte die Seniorin während des Gesprächs die Polizei ins Spiel, worauf die Betrügerin sofort das Telefonat beendete.

Die Polizei warnt weiterhin vor dieser Betrugsmasche, bei der insbesondere lebensältere Menschen um zum Teil hohe Bargeldsummen geprellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell