POL-LWL: Versuchter Hauseinbruch- vier Täter geflüchtet

Suckow (ots) - In Suckow haben vier unbekannte Männer am Samstagabend versucht, gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzudringen. Nachbarn beobachteten anschließend, wie die vier dunkel gekleideten Männer mit einem grauen PKW Volvo in Richtung Autobahn flüchteten. Am Tatort wurde festgestellt, dass die Unbekannten versucht hatten, die Hauseingangstür aufzubrechen. Allerdings gelangten sie nicht in das Haus. Die Kriminalpolizei sicherte später Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) bittet um weitere Hinweise zu diesem Vorfall.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell