POL-LWL: Provokationen bei Hallenfußballturnier

Parchim (ots) - Nach Provokationen während eines Hallenfußballturniers in Parchim musste die Polizei am Samstagabend zur Verhinderung von Übergriffen Präsenz zeigen. In der Halle "Am Fischerdamm" war es zu lautstarken Provokationen rivalisierender Fußballfans gekommen, die laut des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes der Halle, zu eskalieren drohten. Es sei nach Angaben des Sicherheitsdienstes bereits zu einem Handgemenge gekommen, das Ordnungskräfte unterbinden konnten. Die Polizei trennte wenig später die Fangruppen voneinander. Zunächst angeforderte Polizeikräfte aus den Polizeirevieren Ludwigslust, Stolpe und der Bereitschaftspolizei kamen später nicht mehr zum Einsatz. Zu Ausschreitungen kam es während der Anwesenheit der Polizei nicht. Insbesondere von Fußballanhänger einer Mannschaft aus Grabow sollen die verbalen Provokationen ausgegangen sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell