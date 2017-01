POL-LWL: Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Rampe (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der B 104 in Rampe ist am Freitagmorgen eine 52-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Sie wollte mit ihrem Wagen nach rechts auf ein Grundstück abbiegen, als ein nachfolgender VW auf das Auto der Frau auffuhr. Die 52-Jährige wurde anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Sachschaden. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf und ermittelt nun zum genauen Hergang der Karambolage.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell