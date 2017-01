POL-LWL: Zigarettenautomat aufgebrochen

Belsch/ Hagenow (ots) - In Belsch bei Redefin haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch einen Zigarettenautomat aufgebrochen. Nach einer ersten Übersicht haben die Täter alle Zigaretten aus dem Automat gestohlen. Zudem wird vermutet, dass die Unbekannten auch Bargeld entwendet haben. Die Höhe des Gesamtschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

