POL-LWL: Hoher Sachschaden bei Unfall durch Reifenplatzer

Wöbbelin/ Stolpe (ots) - Über 60.000 Euro Gesamtschaden entstanden am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow. Vermutlich wegen eines geplatzten Reifens hat der Fahrer eines Mercedes plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war anschließend gegen die Mittelschutzplanke geprallt. In weiterer Folge kam das Fahrzeug nach rechts von der Autobahn ab und rutschte in einen angrenzenden Graben. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch wurden sein Mercedes und die Mittelschutzplanke erheblich beschädigt.

