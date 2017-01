POL-LWL: Drei Autoaufbrüche in Parchim- Polizei bittet um Hinweise

Parchim (ots) - In der Nacht zum Mittwoch wurden der Polizei in Parchim drei Autoaufbrüche gemeldet. Betroffen waren parkende Autos in der Otto- Grotewohl- Straße, im Westring sowie in der Ziegendorfer Chaussee. Nach einer ersten Übersicht wurde aus einem der Autos ein Rucksack mit Sportbekleidung gestohlen. Zudem hinterließen die Täter in allen drei Fälle Sachschäden an den Fahrzeugen. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000), die jetzt wegen Einbruchdiebstahls ermittelt und von einem Zusammenhang aller drei Taten ausgeht, bittet um Hinweise zu diesen Vorfällen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell