POL-LWL: Laster rammt Streufahrzeug

Parchim/ Stolpe (ots) - Auf der BAB 24 zwischen Suckow und Parchim ist am Dienstagvormittag ein LKW auf ein Streufahrzeug des Winterdienstes aufgefahren. Dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall auf der Standspur in Fahrtrichtung Hamburg. Das Streufahrzeug war dort mit langsamer Fahrt im Einsatz, als plötzlich der nachfolgende Laster aus noch ungeklärter Ursache von der rechten Fahrspur abkam und das Streufahrzeug nahezu ungebremst rammte. Dem Spurenaufkommen zufolge schob der LKW das Winterdienstfahrzeug noch mehrere Meter vor sich her, bis es an einer Notrufsäule zum Stehen kam. Der Laster schleuderte anschließend eine mehrere Meter tiefe Böschung herunter. Während der Fahrer des Winterdienstfahrzeuges anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, wurde der Lasterfahrer vor Ort behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge (dauert noch an) ist die rechte Fahrspur für mehrere Stunden gesperrt worden. Mit einer zeitweiligen Vollsperrung ist am Nachmittag zu rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell